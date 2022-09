Politie gaat uit van brandstichting bij café Amstelveenseweg

Nieuws OM wil geen straf maar behande­ling voor doden vader in psychose

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag de rechtbank in Amsterdam gevraagd de 33-jarige Gregory R. te ontslaan van rechtsvervolging en hem tbs met voorwaarden op te leggen. De man doodde in de nacht van 26 op 27 december zijn 84-jarige vader in diens seniorenwoning aan de Koornhorst in Zuidoost.

17:38