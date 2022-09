Politie gaat uit van brandstichting bij eetcafé Amstelveenseweg

Verdachte Nongo B. verward en bebloed opgepakt nadat Britse toerist (22) was doodgesto­ken

Verdachte Nongo B. (22) blijkt enkele uren nadat de Britse toerist Danny Castledine in de nacht van 31 mei op 1 juni op het Singel in de Amsterdamse binnenstad was doodgestoken, verward en onder het bloed te zijn aangehouden in de wijk Buitenveldert. De twee twintigers lijken die fatale nacht samen te hebben opgetrokken.

26 augustus