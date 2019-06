Politie houdt nepagent aan die bedrijven oplichtte en diefstallen pleegde

Amsterdam­se Bedside Singers krijgen prijs voor zingen voor stervenden

15:06 Het zangersensemble Bedside Singers Amsterdam krijgt de tweede Over Hoop Prijs van de Stichting Over Holland, een trofee en 25.000 euro. Het gezelschap zingt voor mensen die in de laatste levensfase verkeren, thuis, in een zorginstelling of een hospice.