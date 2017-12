Politie in Amsterdam op zoek naar vermiste Duitser (25)

Hansen werd gisteravond afgezet voor het hostel A&O aan de Hogehilweg in Amsterdam Zuidoost. Daar ging hij uiteindelijk niet slapen. Zijn auto werd later die avond aangetroffen in de Bijlmer. Opvallend was dat de motor nog draaide. De deur stond ook open.



De politie heeft geen idee waar Hansen heen is gegaan. Hij spreekt Duits en loopt mank. Wie meer informatie heeft over deze vermissing, kan zich melden bij de politie.