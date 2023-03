Politie lost schot bij aanhouding na steekpartij bij CS

Aldus Wie kent bouwmees­ter Bleijs nog? ‘Ik sluit niet uit dat Pierre Cuypers hem weleens heeft dwarsgeze­ten’

Willeke Jeeninga (64) schrijft samen met haar dochter een biografie over architect Adrianus Bleijs. Dat is nodig ook, want wie kent Bleijs – die in Amsterdam onder meer de Nicolaaskerk en Huize Elisabeth ontwierp – nog?