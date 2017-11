Politie lost schoten na achtervolging A2

Het arrestatieteam heeft een auto klemgereden op de Meibergdreef in Zuidoost. Er konden twee verdachten worden aangehouden.



Vermoedelijk zijn er tijdens de achtervolging verschillende auto's geraakt. De politie meldt dat automobilisten die schade hebben opgelopen tijdens de achtervolging op de A2 en in Zuidoost contact op kunnen nemen.



De achtervolging houdt mogelijk verband met een schietpartij in Nieuwegein maandagochtend, waarbij een dode viel. Dat meldt RTV Utrecht. Dit wordt echter niet bevestigd door de politie.