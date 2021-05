Politie onderzoekt mishandeling fotograaf bij kampioensfeest Ajax

OM: ‘Broer gedode drillrap­per liet rivaal neersteken in Albert Heijn’

29 april Drillrapper en vakkenvuller ‘Denna’ S. (18) is volgens justitie in december neergestoken in de Albert Heijn aan de Helmholtzstraat in de Watergraafsmeer, nadat de daders waren getipt door de jongere broer van de in 2019 doodgestoken Jay-Ronne Grootfaam, die in dezelfde supermarkt stage liep.