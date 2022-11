Politie op zoek naar ontsnapt Afrikaans roofdier op IJburg

De Dierenambulance Amsterdam is op de hoogte van de ontsnapping en staat in contact met de politie. “Zodra de politie het beest heeft kunnen lokaliseren, komen wij in actie. Het heeft geen zin om erachteraan te rennen, je moet echt wachten tot het beest ergens in een hoekje zit.” De medewerker van de Dierenambulance zegt niet te weten of er ooit eerder een serval in Amsterdam is ontsnapt. “Maar we hebben wel ervaring met andere grote katachtigen.”