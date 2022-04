Politie rukt in Weesp zwaarbewapend uit om jongens met speelgoedwapen

Op beelden op Twitter is te zien dat in elk geval drie zwaarbewapende agenten door een helikopter worden afgezet dicht bij het station.

De politie kreeg een melding dat iemand ‘met een mes of zwaardachtig voorwerp gezien was in de trein of op het perron’, zegt een politiewoordvoerster. Vanwege het mogelijke gevaar voor anderen ‘namen we die melding serieus’ en dus kwamen meerdere politie-eenheden naar het station. Het treinverkeer werd stilgelegd en reizigers meldden op Twitter dat ze niet uit de trein konden. ‘Het krioelt van de politie om ons heen,’ schreef iemand.