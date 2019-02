Politie schiet persoon dood nabij Nederlandsche Bank

De politie kreeg rond 19.15 uur de melding dat in de buurt van de Nederlandsche Bank een persoon met een vuurwapen rondliep. Ter plaatse kwam de persoon met wapen en al op de agenten af, die daarop op hem schoten. Een omstander is ook gewond geraakt.



Omstanders zeggen zeker twintig schoten te hebben gehoord.



Omrijden

De omgeving is zeer ruim afgezet. Tegen de muren van het bankgebouw zijn zogeheten calamiteitenposts geplaatst, waar de slachtoffers medische zorg krijgen. Naar aanleiding van het incident zijn hulpdiensten in groten getale uitgerukt. Er is onder meer een traumahelikopter opgeroepen.



Een woordvoerder van De Nederlandsche Bank laat aan persbureau ANP weten dat het incident 'naar het zich laat aanzien' niets met de bank te maken heeft.



Tramlijnen 1, 4 en 19 rijden om. Tram 7 rijdt een aangepaste route, tussen de Elandsgracht en het Javaplein.