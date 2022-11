Politiek verslaggever David Hielkema over plannen druktebestrijding binnenstad: ‘Twijfel aan de haalbaarheid’

Volledig scherm De gemeente Amsterdam wil onder de grens van twintig miljoen toeristen per jaar blijven. © Dingena Mol

David, de visie die gemeente woensdag heeft gepresenteerd, is die bijzonder?

“Het gemeentebestuur oppert al jaren losse plannen om de drukte in de binnenstad tegen te gaan, dus dat is niet nieuw. Maar het is wel bijzonder dat veel plannen nu als één pakket worden gepresenteerd en dat de gemeente met een duidelijke visie komt. Daar spreken duidelijk de ambities van het college uit. Een begrenzing van de toeristenstroom en een leefbaardere stad.”

En dat betekent onder andere het uitbannen van vrijgezellenfeesten en minder hotels: wat vind je daarvan?

“Met deze visie laten ze in één keer aan iedereen zien: dit is waar Amsterdam naartoe wil. Maar waar ik vraagtekens bij zet is de haalbaarheid. Een aantal dingen vereisen nog heel veel juridisch uitzoekwerk, zoals het verder tegengaan van vakantieverhuur of het uitbannen van kroegentochten. Bij de eerste de beste kroeg zul je gewoon binnenkomen met een groep. Wat voor effect heeft het dan? Een reserveringssysteem invoeren voor het Wallengebied op vrijdag- en zaterdagavond, via het gebruik van een app, is ook iets waarvan de effectiviteit nog maar moet blijken.”

En het blowverbod?

“De burgemeester heeft eerder al aangegeven dat we daar niet te ‘overspannen verwachtingen’ van moeten hebben. Ik vraag me ook af in hoeverre het zou werken: op dit moment is het nog steeds elke week feest met veel drukte op de Wallen, terwijl daar al een alcoholverbod geldt. Wel denk wel ik dat het logisch is dat je alcohol en wiet met zo'n verbod gelijk trekt.”

Wat mist er volgens jou?

“Naast de juridische zekerheid van een aantal plannen wordt er ook een hoop niet besproken. Wat ik opvallend vind, is dat het financiële plaatje wat betreft de toeristenbelasting nog ontbreekt. Ik vind het ook best hoog spel dat ze toeristen willen spreiden naar bijvoorbeeld Osdorp. Als het uiteindelijk toch niet lukt om het aantal toeristen te dempen, creëer je dan niet op andere plekken ook problemen door spreiding?”

“Ook opvallend is dat er helemaal niet is gekeken naar het verplaatsen van de zeecruiseterminal. Door deze te verplaatsen, kun je direct hordes toeristen die weinig bijdragen weren uit het hart van de stad.”

Gaan Amsterdammers hier eigenlijk snel iets van merken?

“Kort gezegd: nee. Het is geen korte termijnplan, maar een visie voor de komende jaren en uiteindelijk 2035. Veranderingen zullen dus geleidelijk gaan. Een ‘stip op de horizon’, noemt de gemeente de visie zelf. Wat het duidelijk maakt is dat het bestuur bezig is om het discours te veranderen.”

“Om dat te doen moet je iedereen meekrijgen, tot alle kleine snackbarondernemers en drankverkopers in het gebied aan toe. Dat moet weer overslaan naar toekomstige toeristen in het buitenland. De vraag is wanneer die verandering voelbaar wordt in de stad.”

