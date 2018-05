Pont ramt opnieuw kade; twee gewonden

Het ongeluk gebeurde rond 17.00 uur. Op een video is te zien dat de pont op een paar meter van de kant ogenschijnlijk stuurloos raakte en tegen de kade klapte. Twee mensen liepen daarbij verwondingen op. Zij konden door de ambulancebroeders ter plaatse worden behandeld.



De pont is door het GVB uit het water gehaald voor onderzoek. Daarom varen er tijdelijk minder ponten op het traject tussen Centraal Station en de NDSM-Werf. Het GVB kan nog niets zeggen over de oorzaak van het ongeval.



13 gewonden

Het is al de derde keer in korte tijd dat het misgaat met de pont. De Maatschappij Voor Beter OV schreef naar aanleiding van een ongeval waarbij 13 mensen gewond raakten dat de Inspectie Leefomgeving en Transport een onderzoek zou moeten instellen naar de veerdiensten in Amsterdam.



Omdat dit ongeval er eentje is in een langere reeks van incidenten, moet ik helaas tot de slotsom komen dat het GVB niet in staat is gebleken zelf de veiligheid van zijn veerdiensten afdoende te waarborgen', schreef oprichter Rikus Spithorst destijds op de website van de organisatie.