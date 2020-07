Poppodium Paradiso zet kwart van personeel op straat

Halsema: Black Lives Matter is kantelpunt

14:21 Door de gewelddadige dood van de Amerikaan George Floyd is een antiracismebeweging op gang gekomen die niet meer te stuiten is. Black Lives Matter vormt ook in ons land een kantelpunt. Dat zei burgemeester Femke Halsema woensdag bij de nationale herdenking van het slavernijverleden in het Oosterpark in Amsterdam.