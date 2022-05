Portier in Lange Leidsedwarsstraat meerdere keren in rug gestoken

Nieuws Alle borsten welkom: bedrijven laten met sticker zien dat borstvoe­ding hier normaal is

Femtechbedrijf Elvie is een campagne gestart om kolven en borstvoeding in publieke ruimtes te normaliseren. Bedrijven, cafés en individuen kunnen door middel van een sticker aangeven plek te hebben waar vrouwen in alle rust kunnen voeden.

