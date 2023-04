Portier nachtclub Rembrandtplein aangehouden voor mishandeling 43-jarige man

Grote brand in cacaofa­briek in Westelijk Havenge­bied in Amsterdam

In een cacaofabriek aan de Koffieweg in het Westelijk Havengebied in Amsterdam heeft zondagavond een grote brand gewoed. De brandweer rukte met meerdere eenheden uit om het vuur te bestrijden. De brand was tegen 00.30 uur in de nacht van zondag op maandag onder controle.