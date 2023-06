Prachtige zonsondergang in Amsterdam: dit is hoe zo'n lucht ontstaat

Nieuws Ook Raad van State veegt Amsterdams verbod vakantie­ver­huur in bepaalde wijken van tafel

De gemeente had in 2020 geen verbod op vakantieverhuur mogen invoeren in bepaalde wijken in de binnenstad. Daarmee geeft de Raad van State het Amsterdamse college, dat in hoger beroep was gegaan na een eerdere uitspraak, een gevoelige tik op de vingers.