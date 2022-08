Pride Award dit jaar naar acteur Thorn de Vries

De jury noemt De Vries een “icoon” die op verschillende platforms zichtbaar is. “In de jeugdserie SpangaS, als co-host van de podcast Couple Goals en als schrijver van het boek FAQ Gender. Het is diens missie om mensen meer te leren over genderidentiteit en Thorn doet dit met lef, durf en een aanstekelijke openheid. Dat is bewonderenswaardig, want daar is moed voor nodig,” staat in het juryrapport. “Thorn is een lichtend voorbeeld voor de nieuwe generatie.” De 27-jarige De Vries kwam vorige maand nog in het nieuws toen bekend werd dat die een X had aangevraagd als geslachtsaanduiding in het paspoort.