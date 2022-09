Priklocaties voor nieuwe ronde coronavaccinaties worden goed bezocht: ‘Ik neem het zekere voor het onzekere’

Volledig scherm Een GGD-medewerker prepareert zich voor het zetten van een vaccinatieprik. © PHIL NIJHUIS/ANP

In de week van 13 september hebben kwetsbare groepen een oproep gekregen. Het gaat om zestigplussers, bewoners van zorginstellingen, mensen met het syndroom van Down en zorgmedewerkers die in contact komen met patiënten. Later dit najaar krijgt iedereen vanaf 12 jaar en ouder een uitnodiging voor de nieuwe herhaalprik.

Op de priklocatie in Amsterdam-Noord, aan het Buikslotermeerplein, is de stroom mensen die een prik komen halen vrij constant. Johannes (83) en Jannie van Ouwel (80) vinden het fijn dat ze weer een uitnodiging hebben gekregen. Johannes van Ouwel: “We zijn allebei longpatiënt en willen geen risico lopen weer ziek te worden. We gaan graag nog een tijdje mee.”

Zijn vrouw heeft vertrouwen in de herhaalprik: “Ze doen het niet omdat het zo leuk is, al die mensen weer oproepen. Daar zit echt wel een noodzaak achter.”

Papieren

Ook Jan Polderman (86) komt in aanmerking voor de herhaalprik, maar hij komt langs zonder afspraak: “Ik heb bericht gekregen dat ik weer een prik kan halen en moest vandaag toch hiernaast in het winkelcentrum zijn, dus ik dacht ik informeer of ik gelijk terecht kan. Ik heb alleen m’n papieren niet bij me nu, dus kom ik later wel weer terug.”

Johanna Kreuger (76) en haar man hebben wel een afspraak gemaakt. Kreuger: “We gaan binnenkort op een cruisevakantie naar Abu Dhabi met zesduizend mensen aan boord. Ik weet niet of ze ernaar vragen daar, maar ik neem het zekere voor het onzekere.”

De priklocatie in het stadsdeelkantoor van Nieuw-West, bij Plein ’44-’45 werd volgens een medewerker op de eerste dag ook goed bezocht. Gatske Jongsma (85) besloot, na enige twijfel, toch een afspraak te maken. “Ik voel me verder gezond, maar m’n kinderen willen het graag. Dus ik dacht: laat ik hem maar direct nemen.”

Kwetsbaar

Alphons Lammens (83) wacht bij de ingang nog even op zijn echtgenote zodat ze samen naar binnen kunnen. Hij ontving een uitnodiging voor de prik, maar heeft geen afspraak gemaakt. “Dat moet je dan weer digitaal doen,” moppert hij. “Ik woon hier vijf minuten vandaan, dus ik vroeg vanochtend of ik later vandaag langs kan komen. Dat kon gelukkig.”

Voor Lammens was de keuze voor wel of geen herhaalprik snel gemaakt. “Ik heb veertig jaar in een laboratorium gewerkt en begrijp het menselijke lichaam goed. Ik haal de prik vooral voor mezelf, omdat ik kwetsbaar ben.”

Lammens gelooft in de verbeterde herhaalprik. “Als er bij wijze van spreken morgen een zesde prik zou komen, ben ik de eerste die hem haalt.”

Toch is er voor Lammens ook een praktische reden de nieuwe prik te laten zetten. “We gaan in november naar Spanje. Straks sta ik daar en zeggen ze: je kunt alleen naar binnen met een vijfde prik.”

Inmiddels de echtgenote van Lammens ook gearriveerd. Ze ziet helemaal niet op tegen de prik. “Ach, het is maar een prikkie. Wat stelt dat nou voor?”

Wanneer en waar? Wie daarvoor een oproep heeft gehad, kan een herhaalprik krijgen als de laatste vaccinatieprik tegen het coronavirus meer dan drie maanden geleden is gezet. Daarnaast moeten er minimaal drie maanden zijn verstreken sinds een eventuele coronabesmetting. Een afspraak met de GGD kan worden gemaakt via www.planjeprik.nl. Amsterdammers die zich willen laten vaccineren kunnen op verschillende locaties in de stad terecht. Paviljoen Zuid bij de RAI

Europaplein 24

1078 GZ Amsterdam-Zuid Vaccinatielocatie Kraaiennest

Kraaiennest 48

1104 CC Amsterdam Buikslotermeerplein, op P1

Amsterdam-Noord Plaza Stadsdeelkantoor Nieuw-West (Tuinstadhuis)

Plein ’40-’45

Amsterdam Nieuw-West Amsterdome

Seineweg 2

1043 BG Amsterdam Coronabalie Ru Paré

Chris Lebeaustraat 4

1062 DC Amsterdam Nieuw-West Vaccinatielocatie Amstelveen

Bovenkerkerweg 6-8

1185 XE Amstelveen

