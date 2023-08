Prima voetbalweer verwacht tijdens Europese wedstrijden van Nederlandse clubs

Drie jaar cel voor drillrap­per (23) vanwege poging tot doodslag tijdens feest in Oostzaan

Drillrapper Roan W. (23) is in hoger beroep veroordeeld tot drie jaar cel voor poging tot doodslag. Op 4 januari 2020 stak hij iemand neer tijdens een feestje in een woning in Oostzaan. Eerder werd hij al veroordeeld tot 11 jaar cel vanwege zijn aandeel in een dodelijke steekpartij in Scheveningen.