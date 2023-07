Primeur: je kunt nu eigenaar worden van de wijnbar van Douwe Bob in Amsterdam

Nieuws Verdachten (72 en 73) vrijgespro­ken van betrokken­heid bij moord Syriër (23)

De rechtbank spreekt de twee verdachten Zeev J. en Lech T. vrij van betrokkenheid bij de moord op de 23-jarige Syrische pakketbezorger Anas Hajji Abdulsalam in april 2021 in Amstelveen. Voor de rechters is niet bewezen dat zij wisten dat hij zou worden doodgeschoten.