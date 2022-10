Probeer maar eens uit te parkeren met deze lantaarnpaal pal achter je auto

Kan dat niet andersEen fontein die altijd droog staat, trappen met ‘luie’ treden of een bankje met de rug naar het plein – Het Parool gaat in deze serie op zoek naar dwaze of vreemde bouwingrepen in de stad. Kan dat niet anders? Vandaag: een lantaarnpaal pal achter een parkeerplaats in West.

Dat hij een beetje scheef staat, is al niet zo’n best teken. Deze lantaarnpaal aan de Marcantilaan in West, een kloek exemplaar van Zimmerman & zn, heeft een tikje gehad, zoveel is duidelijk. Heel raar is dat ook weer niet, want de lantaarnpaal staat pal achter een parkeerplaats, op een plek waar je, zoveel kunnen we stellen, niet per se straatmeubilair verwacht. Wie niet goed in de spiegeltjes kijkt of een SUV rijdt, is al snel de klos.

Buurtbewoner Gerdy Bijleveld verbaast zich al jaren over deze curieuze plek voor de straatverlichting. “Een paar meter verderop is een grasveldje: waarom staat die lantaarnpaal dáár niet?” Een paar flinke passen opzij staat buurman lantaarnpaal 134839 wel lekker in het groen.

Dit vraagt om een nadere inspectie. Is de plek wel een echte parkeerplaats? Of gewoon een loze ruimte die door de automobilist tot parkeerplek is gebombardeerd? Er ligt immers een streep in de klinkers, die lijkt te zeggen: Tot hier en niet verder.

Tegelijkertijd ligt er óók een tegel met de letter ‘P’, net als bij de andere parkeervakken. En aan de voorkant ligt een betonnen stootband. Er is geen twijfel over mogelijk. Dit is een serieuze, niet te betwisten parkeerplek. Maar wat doet die lantaarnpaal daar dan? En wie kan hier überhaupt parkeren?

Op de eerste vraag breekt Bijleveld nog altijd haar hersenen, maar op de tweede vraag heeft ze wel antwoord. Een andere bewoner uit het complex heeft een heel klein autootje, een rood Fiatje 500. De eigenaresse laveert – handig geworden door routine – behendig om die verfoeide paal heen. “En dat is dan een soort van oplossing voor het probleem.”

Een man met twee knalrode en propvolle boodschappentassen van de Dirk van den Broek komt voorbij gewandeld. “Die lantaarnpaal, ja, die staat altijd scheef. Ik snap ook niet wat hij daar doet. De gemeente denkt vierkant. Dáár moet hij komen, dáár zetten we hem neer.”

Volgens Bijleveld is de lantaarnpaal een paar jaar geleden omgereden. Geknakt, als een luciferhoutje. Nu staat er op dezelfde plek een andere. ”Wat mij nou het meeste verbaast, is dat de gemeente de situatie zo laat. Een buurtbewoner heeft weleens gebeld en gevraagd of het niet anders kon. Nee, dus. En waarom niet? Ik heb werkelijk geen idee.”

Stadsdeel West: alternatieve plek is niet zomaar gevonden Allereerst, een aardig weetje: er zijn 150.000 lantaarnpalen in Amsterdam. Volgens een woordvoerder van stadsdeel West gebeurt het in de stad honderden keren per jaar dat een lantaarnpaal omver wordt gereden. Als dat bij een specifiek exemplaar heel vaak gebeurt, bijvoorbeeld een paar keer per jaar, dan kan dat aanleiding zijn om een andere plek voor de lantaarnpaal te zoeken. “Dat doen we als het eruitziet dat er iets anders aan de hand is dan pech: nieuw gedrag.” Zo worden bijvoorbeeld relatief veel paaltjes omver gereden door bezorgers die goederen tot aan de deur komen afleveren. De woordvoerder zegt dat er goed wordt nagedacht over de plek waar zo’n object wordt neergezet. Een alternatieve plek vinden is lang niet altijd makkelijk. “Het is overal druk, op grasveldjes wordt veel gespeeld en het is vooral druk ónder het wegdek, met leidingen voor elektriciteit, telefoon, glasvezel, water, riolering, gas en dat soort zaken.”

