Problemen kaartverkoopsysteem Rijksmuseum weer opgelost

Update Voetganger aangereden in Nieuw-West, doorgere­den automobi­list meldt zich politie

Op de Pieter Calandlaan in Amsterdam Nieuw-West is een automobilist doorgereden na een aanrijding met een voetganger. Nog dezelfde avond meldde de betrokken bestuurder zich bij het politiebureau. Het slachtoffer is gewond geraakt.