Proces Holleeder in februari van start

Zelf wil hij liever dat zijn zussen Astrid en Sonja en ex-vriendin eerst in het openbaar tegen hem getuigen.



Dat bleek vrijdag op de veertiende en laatste inleidende zitting in de zaak, waarvoor vanaf februari zestig zittingsdagen zijn ingeruimd. Die vinden waarschijnlijk deels plaats in de zwaarbeveiligde 'bunker', als getuigen worden verhoord die moeten worden beschermd. Het andere deel voltrekt zich in de gewone rechtbank aan de Parnassusweg in Amsterdam-Zuid.



Einddossier

Officieren van justitie Lars Stempher en Sabine Tammes stelden vast dat het dossier over de zes onderwereldmoorden en enkele mislukte liquidatiepogingen drie jaar na Holleeders arrestatie zo omvangrijk is geworden dat het 'eigenlijk alleen digitaal is te benaderen', zoals Tammes het uitdrukte.



Inmiddels zijn de volledige dossiers toegevoegd van de grote Amsterdamse liquidatiezaak Passage, die in de rechtbank en bij het hof tien jaar heeft gesleept, plus het gehele afpersingsdossier Kolbak waarvoor Holleeder een celstraf van negen jaar heeft uitgezeten.



Tammes: "We hebben niet de illusie dat we in deze zaak een einddossier zullen kunnen opmaken. De onderzoeken zullen tot het arrest in het hoger beroep lopen, leert de ervaring."



Verhoudingen

Holleeder en zijn advocaat Sander Janssen zijn nog volop oude dossiers aan het doorspitten die de recherche opmaakte na liquidaties, of waarin de politie een beeld schetste van de verhoudingen in de onderwereld.



Holleeder zal willen aantonen dat de recherche in die zaken heel andere theorieën aanhing over verantwoordelijken achter de moorden dan nu, nu hij voor zijn gevoel vooral de schuld krijgt.



"De verdachte is in zijn verklaringen teruggegaan tot aan de Heinekenontvoering (1983) en heeft zijn verhouding geschetst tot degenen die zijn geliquideerd," zei Tammes.



Eerste klap

Holleeder en Janssen willen de zussen Astrid en Sonja Holleeder en ex Sandra den Hartog als eerste verhoren zodat zij hun verklaringen niet op die van Holleeder kunnen afstemmen. Rechtbankvoorzitter Frank Wieland vroeg Holleeder echter 'nogmaals in overweging te nemen' zelf als eerste te verklaren.



Wieland: "De eerste klap is een daalder waard. U zou niet kunnen worden verweten dat u alleen maar reageert op de verklaringen van de dames."



Holleeder ziet het niet zitten: "Astrid is iemand die de boel in elkaar draait, ze is advocaat. Ze heeft al die tijd gelogen. Als ik nu op de zitting iets zeg, smst zij ook al steeds meteen naar de recherche hoe ze dat moeten zien."



Judas

Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt Holleeder (59) voor zijn vermeende betrokkenheid bij een reeks afrekeningen, waaronder de liquidaties van mede-Heineken-ontvoerder Cor van Hout en vastgoedmagnaat Willem Endstra.



Vorig jaar kwam daar de beschuldiging bij van het beramen van de moord op zijn zussen Astrid en Sonja en misdaadverslaggever Peter R. de Vries bij. Zijn zussen hebben belastend verklaard over Holleeder.



De rechtbank in Amsterdam laat komende donderdag weten hoe het proces van start gaat. Ook wordt dan besloten of de boeken Judas en Dagboek van een getuige van Astrid Holleeder aan het strafdossier worden toegevoegd.



Misdaadverslaggever Paul Vugts praat je in deze video bij over het proces tegen Holleeder: