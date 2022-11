Proef preventief fouilleren per direct stopgezet om onbevoegde wapencontroles: ‘zeer ernstig’

De proef met preventief fouilleren wordt per direct gestopt omdat politieagenten hun bevoegdheden hebben overschreden. Bij een fouilleeractie in november hebben agenten buiten de aangewezen gebieden in een jongerencentrum gefouilleerd.

Dat schrijft burgemeester Femke Halsema vandaag aan de gemeenteraad. Het incident vond plaats op 10 november. De politie fouilleerde tegen de afspraken in buiten het aangewezen gebied mensen in een jongerencentrum. Ook heeft de politie mensen aangehouden in ‘andere publiek toegankelijke instellingen’, terwijl zij hier niet de opdracht toe hadden.

Halsema, die de brief ook namens hoofdofficier van justitie René de Beukelaer en politiechef Frank Paauw stuurt, noemt de onbevoegde wapencontroles zeer ernstig. ‘Zeker gezien de waarborgen die wij hebben ingebouwd en het doel van deze controles,’ schrijft de burgemeester. ‘Nader onderzoek moet uitwijzen welke beslissingen tot deze controles hebben geleid.’

De politie onderzoekt het voorval. ‘Zodra dit onderzoek is afgerond wordt u uitgebreider op de hoogte gebracht van de uitkomsten.’

Detectiepoortjes

De afgelopen anderhalve maand vonden de eerste tien wapencontroles plaats in de stadsdelen Zuid, Zuidoost, Noord en Nieuw-West. Dit gebeurde in buurten waar de afgelopen jaren met regelmaat wapenincidenten waren of buurten waarvan verwacht wordt dat het wapengeweld er de komende jaren toeneemt.

Halsema beloofde dat voorbijgangers alleen worden gecontroleerd als dat noodzakelijk is. Halsema: ‘De controles moeten de veiligheid in de buurt vergroten en bijdragen aan vertrouwen in het handelen van de politie. Bij gerede twijfel over het behalen van die doelstellingen is er geen plek voor het instrument in de stad.’

Volgens de burgemeester heeft de politie excuses aangeboden aan het jongerencentrum. Ze zegt dat deze goed zijn ontvangen en dat de politie en gemeente in gesprek blijven gaan met het jongerencentrum. Halsema is zelf ook langs geweest om met de jongeren in gesprek te gaan.

Onafhankelijk rapport

Vanuit de gemeenteraad klinken al langer kritische noten. PvdA, VVD, JA21 en CDA zijn voorstander van de proef. Zij geloven dat de stad er veiliger door wordt en onderschrijven dat met eerdere onderzoeksresultaten waaruit blijkt dat buurtbewoners zich door deze controles veiliger voelen.

Maart partijen als Bij1, Denk, GroenLinks en D66 hebben grote twijfels hebben. Zij zijn bang dat de politie etnisch profileert en vinden het een te kostbaar instrument dat relatief weinig oplevert. Dit voorval zal hen daarin versterken.

De proef zou lopen tot januari 2023, maar dus per direct stopgezet. In elk aangewezen gebied zouden vijf controles worden gehouden, wat neerkomt op 25 controles in totaal, waarna onderzoekers een onafhankelijk rapport hierover zouden schrijven. Halsema had de hoop dat deze proef genoeg onderzoeksresultaten zou opleveren om een ‘definitief besluit’ te kunnen nemen over het wel of niet doorzetten van preventief fouilleren.