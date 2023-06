Prorail krijgt 70 miljoen om spoor rond Amsterdam CS te verbeteren

Politie op zoek naar ‘aanvullend beeldmate­ri­aal en specifieke getuigen’ dodelijke steekpar­tij festival Solid Grooves

De politie is nog op zoek naar ‘specifieke getuigen en aanvullend beeldmateriaal’ van de vecht- en steekpartij op festival Solid Grooves op Eerste Pinkersterdag in het Westelijk Havengebied in Amsterdam. Daarbij kwam de 21-jarige Jimmy Schepers uit Diemen om het leven.