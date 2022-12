Protest flitskoeriers: ‘Wij moeten overal op tijd zijn, maar de salarissen zijn dat niet’

Volledig scherm De demonstratie begon bij het hoofdkantoor van Getir aan de Keizersgracht. Daarna waren Gorillas en Flink aan de beurt. © Jakob van Vliet

“Ik sta hier omdat ik vind dat ze ons beter moeten behandelen,” zegt Feddo (59), die niet met zijn achternaam in de krant wil. Hij werkt als koerier voor Getir. “Wij moeten overal op tijd zijn, maar de salarissen zijn dat niet. Mijn loon van februari kreeg ik pas in november.”

Terwijl Feddo en zijn collega’s op de trap van het pand staan te protesteren en op de foto gaat voor de aanwezige pers, komen twee medewerkers van Getir naar buiten. Frank van Bennekom van vakbond FNV overhandigt ze de petitie. Hij vertelt daarbij dat medewerkers van de flitsbezorgers ‘niet meer rond kunnen komen’ door de inflatie en de gestegen gasprijs en dat de werk-privébalans van veel koeriers ‘scheef’ is. “Daarom willen we in gesprek,” zegt hij.

De medewerker van Getir bedankt de demonstrerende koeriers en FNV voor hun komst. “Net als jullie vinden wij de veiligheid van onze medewerkers belangrijk,” zegt hij. Hij belooft de petitie te bestuderen, maar een toezegging om in gesprek te gaan komt er niet. Meer loon zal vooral via de cao voor e-commercebedrijven geregeld moeten worden, is de boodschap.

Pols gebroken

Volgens Feddo zijn de werkomstandigheden waar hij en zijn collega's mee moeten dealen, ‘vaak onveilig’. “Ik ben een keer gevallen met de onveilige fiets waar ik mee moest werken en heb toen mijn pols gebroken,” legt hij uit. “We moeten lang zeuren voor we winterbanden op onze fiets krijgen en het onderhoud is ook slecht.” Nadat hij bij het kantoor van zijn werkgever naar binnen heeft gekeken, wil hij nog wel even een punt maken: “Ik zie hier een espressoapparaat staan. Wij moeten het doen met oploskoffie die niet te zuipen is.”

De 27-jarige Aron Schot, die net klaar is met zijn studie, werkt als koerier voor Flink. Volgens hem zijn de omstandigheden daar niet veel beter. “We zouden meer loon moeten krijgen voor wat we doen,” zegt hij. “We werken hard en krijgen maar minimumloon. En dan zijn de shifts die we moeten draaien ook vaak op onhandige tijdstippen. Daarvoor zouden we gecompenseerd moeten worden.”

De Bulgaarse Yoan Dyankov (28) vertelt dat hij sinds de overname van Zapp door Gorillas voor laatstgenoemde werkt, maar dat hij ontevreden is over het materiaal waarmee hij dat moet doen. “Waterdichte handschoenen hebben we niet, en als het twee dagen achter elkaar regent, zijn alle jassen doorweekt. Dan moet je in de kou met een natte jas de straat op.” Ook wil hij meer loon.

Na het overhandigen van de petitie bij Getir togen de flitskoeriers nog naar de hoofdkantoren van Gorillas en Flink om daar ook hun standpunt duidelijk te maken.

Eigen CAO

Getir, Flink en Gorillas wilden niet individueel reageren op het protest; dat lieten ze aan werkgeversvereniging E-commerce Nederland. “De drie bezorgbedrijven hebben samen met andere e-commercebedrijven een eigen CAO, met voorwaarden die goed aansluiten bij werken in deze sector,” aldus woordvoerder Jeroen van Dijken.

“Deze CAO is gesloten met vakbond De Unie. FNV wilde voorheen hierover niet in gesprek gaan. De bezorgbedrijven hebben aangegeven dat de deur altijd openstaat om verder in dialoog te treden. We hebben de FNV vandaag nogmaals uitgenodigd om het gesprek aan te gaan.”

