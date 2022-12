Protest Mokum Kraakt tegen beslissing rechtbank bij bezet pand op Nieuwezijds Voorburgwal

Volledig scherm De demonstratie van Mokum Kraakt. © Joris van Gennip

Met speeches en live-muziek uitten ze hun onvrede over de beslissing. “Weer vier mensen en een kat die dakloos zijn door de rechter,” zei een woordvoerder van de krakers. Het was onduidelijk wat voor bijeenkomst het zou worden: feest of protest. “Het is protest geworden en dat is kut!”

De rechter-commissaris sprak enkele leden van het krakerscollectief donderdagmiddag tijdens een hoorzitting achter gesloten deuren, waarna die besloot dat ze het pand moesten verlaten.

Leegstand

Mokum Kraakt voert al een tijdje actie in de stad, vooral voor meer betaalbare woningen en tegen leegstand. Het protest van donderdagavond was speciaal georganiseerd om de moed er een beetje in te houden.

Na de toespraken was ook de muziek begonnen: een dj draaide muziek en een bandje maakte zich op voor een optreden. Woordvoerder Jantje Druk: “We roepen iedereen op door te gaan met kraken. Kraak een huisje. We krijgen ook weleens gelijk, de Russische eigenaar van de Vossiusstraat kreeg gelukkig niet zijn zin.”

Volgens de krakers werd het pand op de Nieuwezijds Voorburgwal 302, op de hoek met de Rosmarijnsteeg, langdurig verwaarloosd. “We worden ontruimd voor eigenaar Hagedoorn die weer iedereen heeft weten wijs te maken dat hij gaat verbouwen. Bij een andere woning van deze pandjesbaas is dit al jaren aan de gang: hij doet het niet. Dat is een schande, want we zitten in een enorme wooncrisis.”

Marokko

Even leek het erop dat de politie niet ging optreden op de Nieuwezijds Voorburgwal. Een busje met zes agenten hield van een afstandje de boel in de gaten. “Echt optreden is sowieso niet mogelijk: de politie heeft het druk genoeg met de drukte op straat in West en Nieuw-West in verband met de wedstrijd van Marokko,” zei een van de aanwezigen.

Tijdens het schrijven van dit artikel was nog niet duidelijk hoe lang ze donderdagavond zouden doorgaan. Volgens een woordvoerder ‘zo lang als we er zin in hebben’.