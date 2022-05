Protest op de Dam tegen afschaffen abortuswet in VS: ‘Mannen die abortus willen verbieden, misbruiken hun macht’

Noa van der Kaay (26)

“Vandaag precies vijf jaar geleden heb ik een abortus ondergaan. Voor mij de keuze heel duidelijk: het was niet de juiste plek in mijn leven om een kind te krijgen. Die keuze was niet moeilijk, maar het was wel een hele intense periode. Ik heb het taboe ervaren en het stigma dat rond abortus hangt.”

“Twee jaar geleden heb ik gekozen dit verhaal te delen en ik heb ervaren dat de meeste mensen die zwanger kunnen raken, mijn keuze normaal vonden. Het ligt het gevoeligst bij de groep die zelf geen kinderen kan krijgen. Ik heb daar begrip voor. Maar je gunt een kind ook om welkom te zijn. Ik kon mijn kind toen geen mooie toekomst bieden. Ik kon nog niet eens voor mezelf zorgen.”

Doortje van den Dungen (25)

“Ik heb zelf voor die keuze moeten staan, en ik ben blij dat ik die keuze kon maken. Het stigma en het gevoel dat je je moet schamen, moet verdwijnen. De overwegingen voor die keuze doen er nooit toe. Ik was niet klaar voor het moederschap en dat moet iedereen zelf kunnen beslissen.”

“Het heeft teveel gevolgen voor je eigen leven, en ook voor het kind. Je moet niet onderschatten hoeveel kinderen er zijn, die eigenlijk niet geboren hadden moeten worden.”

Caroline Wesselman (27)

“Het recht op zelfbeschikking is een fundamenteel mensenrecht. We moeten niet bagataliseren hoe groot de impact op mensen kan zijn als ze een kind krijgen, terwijl ze er nog niet klaar voor zijn om een kind te krijgen.”

“Ik heb moeite met de term ‘ongewenst kind’. Met ongewenst bedoel ik: het gevolg van ongewenst seksueel contact. Ook dus ook het leven van een ‘ongewenst kind’ wordt onwijs verwoest, als het niet op het juiste moment wordt geboren in het leven van de moeder. Dat mogen we nooit onderschatten.”

Hille Takken (50)

“Ik ben niet voor abortus, ik ben voor de keuzemogelijkheid. Hoewel het verdrietig is als het leven niet verder kan groeien, ben ik toch voor keuzevrijheid. Zeker als mannen vrouwen opzadelen met hun onverantwoordelijk gedrag, want het is de verantwoordelijkheid van beiden, óók de man. Maar in 99 van de 100 gevallen is het de vrouw die ervoor opdraait. Zeg maar gewoon 999 van de 1000 gevallen. Een zwangerschap vindt nu eenmaal plaats in het lichaam van een vrouw.”

“In het debat over abortus tekent zich de ongelijkheid af tussen mannen en vrouwen. Mannen die abortus willen verbieden, misbruiken hun macht.”

Sophia Burgos (31)

“Ik ben hier omdat ik Amerikaans ben. Ik ben hier om mijn rechten te beschermen, en vrouwen te steunen die ook voor hun rechten vechten. Het is een basisrecht voor vrouwen om hun autonomie te behouden. Amerika is een global influencer voor andere landen. Het is belangrijk dat die invloed positief blijft.”

“Ik ben naar Europa vertrokken voor mijn carrière, maar terwijl ik hier woonde ontdekte ik hoe hier veel meer bescherming, vrijheid en kwaliteit van leven is vergeleken met Amerika. Mensen vragen me wel eens of ik terugkeer naar de VS, maar het voelt moeilijk om daar zoveel voor te moeten opgeven.”

Suma van Alphen (35)

“Het is absurd dat dit nog steeds een issue is. Ik heb een aantal jaar geleden een abortus ondergaan, en ik moet er niet aan denken hoe mijn leven eruit had gezien als ik dat recht niet had gehad. Ik weet niet of ik er dan nu nog zou zijn. Het was een ongelukje, en ik zat in een gewelddadige relatie. Ik ben nu gelukkig oké, maar ik was toen zeer ongelukkig.”

“Als ik hoor hoe vrouwen bij een abortuskliniek worden belaagd, maak ik wel zorgen over Nederland. Het is al niet fijn als je die ingreep moet laten doen, en dan zeker niet als je bij de ingang wordt bekritiseerd en dat er mensen staan die tegen je zeggen dat je slecht bent. Dat hoort niet, dat is niet oké.”

In botsing met politie Hoewel het protest over het algemeen vredig verliep, kwamen betogers halverwege de middag in de Vijzelstraat in botsing met de politie. De demonstranten waren volgens omstanders door aanwezige politieagenten gesommeerd niet op de tram- en autobaan te lopen, maar gaven daar geen gehoor aan. Op videobeelden gemaakt door een omstander is te zien dat ten minste twee betogers zijn aangehouden.

