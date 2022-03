Protest op Museumplein tegen coronabeleid, voor vrijlating Willem Engel

De manifestatie is volgens de actiegroep voor vrijheid, grondrechten, lichamelijke integriteit en gezondheid. De betogers, sommige in witte zorgkleding of in legeroutfits, wapperen met vlaggen uit allerlei landen en uiten onder meer kritiek op de coronavaccinaties.

Opruiing

Vrijdag besliste de rechter-commissaris van de rechtbank in Rotterdam dat de 45-jarige voorman van actiegroep Viruswaarheid twee weken langer in de cel blijft. Het OM had de rechter-commissaris gevraagd Engel langer in voorarrest te houden, onder meer uit vrees dat hij opnieuw opruiende berichten op sociale media zou plaatsen ‘waardoor de gezondheid of veiligheid van personen in gevaar kan worden gebracht’.