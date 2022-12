Protest tegen verkoop woningen Entrepotdok door corporatie de Alliantie

Nieuws Vrouw lokt ‘date’ naar gewapende Rolex­rovers

Een 47-jarige man die dacht op een date te gaan is in juni in Amsterdam-Oost onder bedreiging van vuurwapens beroofd van zijn Rolexhorloge en Louis Vuittontas. De vrouw met wie hij een afspraakje had, zat volgens de politie in het complot. Woensdag zijn herkenbare beelden getoond van twee van de vijf verdachten.

7 december