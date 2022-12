Provincie houdt voet bij stuk: geen referendum tegen windmolens in Noord-Holland

Toch geen referendum over windturbines via provincie Noord-Holland

Deze Hoor- en adviescommissie (HAC) oordeelde dat Provinciale Staten het referendumvoorstel op verkeerde gronden van de hand had gewezen. Het provinciebestuur moest zich daarop opnieuw buigen over de vraag of een referendum mogelijk is. Een meerderheid kwam in een stemming maandagavond wederom tot een afwijzing. Alle vanuit de oppositie ingediende moties haalden geen meerderheid. Volgens de coalitie zouden initiatiefnemers van windmolens door een referendum twee jaar langer in onzekerheid zitten, wat vertraging zou opleveren voor zo’n veertig nieuwe windturbines.