PvdA lijkt in Amsterdam bezig aan herrijzing in laatste peiling

Volledig scherm Posters van lokale partijen voor de gemeenteraad en de stadsdeelcommissies op het s-Gravesandeplein. © Sabine Joosten/ANP

Dat blijkt uit een slotpeiling die de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam op verzoek van AT5 en Het Parool heeft uitgevoerd onder 1009 Amsterdamse kiesgerechtigden. De onderzoeksperiode was tussen 2 en 10 maart, wat betekent dat ook de effecten van de oorlog in Oekraïne gereflecteerd worden in deze peiling.

GroenLinks gaat daarin van 20 naar 14 procent en D66 van 16 naar 13 procent terwijl de PvdA het steeds beter doet. Die partij kruipt in deze peiling met 13 procent van de stemmen richting de koppositie. “De PvdA groeit een paar procentpunten en lijkt zich te kunnen mengen in de strijd om wie de grootste partij wordt,” zegt hoofdonderzoeker Jeroen Slot van OIS. Het is voor partijen belangrijk om de grootste te worden, omdat de partij die dat lukt het initiatief krijgt bij de vorming van een nieuwe coalitie en daarmee zijn stempel kan drukken op het bestuur van de stad.

Zelfvertrouwen

Ook bij JA21 zal het zelfvertrouwen groeien met deze peilingsresultaten. De partij, die voortkomt uit Forum voor Democratie maar zich sinds de afsplitsing in 2020 profileert als degelijk rechts-conservatief, zou uitkomen op 9 procent van de stemmen. De partij zou daarmee vier tot vijf zetels in de raad krijgen, twee tot drie zetels meer dan op dit moment. De partij zou met dat resultaat even groot worden als de VVD, die ook op 9 procent wordt gepeild, wat een licht verlies is ten opzichte van de vorige gemeenteraadsverkiezing..

De Partij voor de Dieren lijkt te profiteren van de flinke afstraffing die de kiezer voor GroenLinks in petto heeft. De 9 procent voor de PvdD in deze OIS-peiling komt overeen met eerdere peilingen.

Het aandeel van de stemmen voor Volt, de nieuwe pan-Europese partij die geplaagd wordt door interne schandalen, zakt ten opzichte van eerdere peilingen van 12 naar 7 procent. Dit zou alsnog goed kunnen zijn voor twee tot drie zetels en daarmee zou Volt nog steeds de grootste nieuwe binnenkomer in de gemeenteraad worden.

Coalitie heeft nog niet genoeg

Naast het dreigende verlies van GroenLinks zullen ook Forum voor Democratie, SP en Denk waarschijnlijk dalen. De huidige coalitiepartijen (GroenLinks, D66, PvdA, SP) zouden, uitgaande van deze peiling, gezamenlijk zo’n 45 procent van de stemmen krijgen. Dat is meer dan de eerder dit jaar gepeild, maar nog steeds niet genoeg voor een meerderheid. Ook het CDA en de ChristenUnie staan op verlies, het is de vraag of zij genoeg steun vinden om hun zetel in de raad te behouden.

Als het de PvdA lukt om de grootste te worden, zou dat een prestatie van formaat zijn van lijsttrekker Marjolein Moorman. Haar groeiende bekendheid speelt hierin waarschijnlijk een rol. Diverse televisieprogramma’s portretteerden de PvdA-wethouder de afgelopen jaren in haar strijd voor onderwijsverbetering en tegen ongelijkheid. Daar probeert de partij op in te spelen: Moorman is momenteel een van de weinige lokale lijsttrekkers wiens foto door heel de stad is te zien op posters en in bushokjes.

Die bekendheid kan de doorslag geven. Een op de tien ondervraagden geeft aan dat ze willen stemmen op iemand die ze kennen. Overigens zegt 38 procent van de kiezers te zullen stemmen op de eerste vrouw van de lijst van hun keuze.

Slotdebat

De gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden op 16 maart, maar op ongeveer vijftig stembureaus in de stad kan maandag en dinsdag ook al gestemd worden. De slotpeiling van OIS voor de verkiezingen van 2018 bleek zeer betrouwbaar en gaf een zeer goed beeld van de uitslag enkele dagen later.

Zondagavond wordt het slotdebat gehouden tussen de deelnemende partijen, volg het hier live.