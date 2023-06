Quincy Promes krijgt anderhalf jaar cel voor neersteken neef, gaat in hoger beroep

Nieuws Quincy Promes stuurde volgens OM volop berichten over invoer twee grote partijen cocaïne: ‘Me hele winst was door de helft’

Justitie ziet in zeer concrete ontsleutelde chatberichten volop bewijs dat topvoetballer Quincy Promes (31) 75.000 euro had geïnvesteerd in partijen van 650 en 712,8 kilo cocaïne (‘blokken boli’) die in januari 2020 de haven van Antwerpen werden binnengesmokkeld.