Quinten I. wil ‘bij zijn groepje blijven’ en haalt een andere Golf GTI in met 133 km per uur. Dan gaat het faliekant mis

Reportage Zomer­school voor nieuwko­mers in Nieuw-West: ‘De kinderen zijn heel leergierig’

Op de Timotheusschool in Nieuw-West krijgen deze zomer kleine nieuwkomers les. De kinderen, die pas een paar maanden in Nederland zijn, leren Nederlands, fietsen en even zichzelf zijn. ‘Het is belangrijk dat ze op school plezier hebben.’