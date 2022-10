Raadsvragen over illegaal Chinees politiebureau in Amsterdam

Gemeenteraadsleden van D66 hebben woensdag vragen gesteld aan het college van B&W naar aanleiding van berichtgeving over illegale Chinese politiebureaus in Nederland, waaronder een in Amsterdam.

Volledig scherm © AFP

Onderzoeksplatform Follow the Money en RTL Nieuws schreven dinsdag dat de twee Chinese politiekorpsen sinds 2018 aanwezig zijn. De dependances worden gebruikt om dissidente stemmen en kritische Chinezen onder druk te zetten. China heeft de Nederlandse overheid over het bestaan nooit ingelicht.

Ilana Rooderkerk en Rob Hofland van D66 noemen het bestaan van de vestigingen ‘verontrustend’. Daarom willen ze van het college weten of dat op de hoogte was van het bestaan van de overzeese politiebureaus. Ook willen ze onder meer weten waar de Amsterdamse vestiging zit, met hoeveel mensen de agenten van het bureau contact hebben gehad en of de gemeente signalen over de aanwezigheid van het bureau heeft ontvangen.

Bij de politiebureaus, de ene in Amsterdam, de andere in Rotterdam, worden administratieve handelingen verricht, zoals de verlenging van rijbewijzen en wijzigingen in de burgerlijke stand. Uit onderzoek van Follow the Money en RTL Nieuws wordt duidelijk dat de vestigingen ook worden gebruikt om in contact te komen met gevluchte Chinese critici, waarna die bedreigd worden door medewerkers van de bureaus.

Spaans onderzoek

Het ministerie van Buitenlandse Zaken liet weten dat het onderzoek doet naar de gang van zaken bij de ‘overzeese servicepunten’. Iedere diplomatieke post in het buitenland moet worden gemeld bij het ontvangende land – daar is in dit geval geen sprake van. Dat maakt de posten ‘illegaal’, zo meldt een woordvoerder van het ministerie. Buitenlandse Zaken wil erachter komen wat de bureaus precies doen en passende actie ondernemen.

De publicaties van FTM en RTL Nieuws over de overzeese politieposten kwamen aan het rollen na een onderzoek van de Spaanse mensenrechtenorganisatie Safeguard Defenders. Wereldwijd zijn er inmiddels zeker 46 buitenlandse stations, waarvan er 15 in Europese landen gevestigd zijn. In Frankrijk, Tsjechië, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk zouden meerdere bureaus te vinden zijn.