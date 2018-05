Ramen De Rode Hoed ingegooid en deuren beklad

'Fuck FVD' en 'Geen Fascisme' staat er in knalroze letters op de grote voordeuren van debatcentrum De Rode Hoed. Vrijdagavond is daar een lezing waar onder andere politicus Thierry Baudet komt spreken over de brexit.



Op het platform Indymedia eisen antifascisten de actie op. De actie is bedoeld als een boodschap naar iedereen die 'extreemrechtse en fascisitsche' groepen een platform biedt. "Als je ruimte biedt aan fascisten kies je een kant en komen we achter je aan" schrijft de groep.



Op sociale media gaat een oproep rond om een lawaaiprotest te houden om de avond van "de fascisten van Forum voor Democratie" te verstoren. Of de bekladding daarmee te maken heeft, is onbekend.



Het debatcentrum benadrukt dat de lezing geen onderdeel is van de eigen programmering. "Wij verhuren onze zalen aan derde partijen, en dat is dit keer het geval. Niet om het incident te kleineren, maar het is wel een feit," verklaart een woordvoerder.



Gesprek

Als het aan de Rode Hoed ligt, gaat de lezing van vanavond gewoon door. "Wij vinden het erg jammer dat dit gebeurd is. Wij zijn er juist om het gesprek tussen mensen gaande te houden," zegt de woordvoerder. "We zijn wel geschrokken met z'n allen. Het voelt hier toch een beetje als ons thuis, dit doet wel wat met je."



De politie is ingelicht en de teksten zijn er inmiddels al bijna af. Het vervangen van de ramen gaat iets langer duren.



