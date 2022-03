Ramen ‘Russische’ supermarkt Priwet Rossia ingeslagen met een baksteen

NieuwsDoor de oorlog in Oekraïne worden Russen overal in Europa met de nek aangekeken. Zo ook in Amsterdam. Bij een supermarkt met de naam Priwet Rossia is vannacht een baksteen door de ruiten gegooid.

De eigenaren – een Armeense man en vrouw – van Priwet Rossia stond maandagochtend een onaangename verrassing te wachten. De ramen van de supermarkt op de Vijzelgracht waren ingeslagen met een baksteen, waardoor de scherven door de hele zaak lagen. Volgens de eigenaar, Arthur Badaljan, is de dader een Oekraïner die eerder al zijn onvrede uitte over de Russische naam van de zaak. De afgelopen dagen bestond hun onderling contact al uit bedreigingen in de richting van de winkeleigenaar.

Regelmatig krijgt Badaljan, pas twee maanden de eigenaar, de vraag van voorbijgangers waarom er nog Russische voedingswaren worden verkocht nu Rusland de oorlog met Oekraïne is begonnen. Naast vragen zijn er ook bedreigingen, fysiek en telefonisch. “Maar we zijn anders dan onze naam doet vermoeden helemaal geen supermarkt met alleen maar Russisch eten. Ons aanbod is afkomstig uit elf verschillende Slavische landen: Roemenië, Servië, Macedonië, Moldavië en inderdaad ook Rusland. Maar dat is maar een heel klein deel.”

‘Probleem met Poetin, niet met Russen’

Burgemeester Femke Halsema heeft via Instagram gereageerd op de vernieling. Zij veroordeelt de daad. ‘We hebben een probleem met Poetin en de Russische staat, niet met de Russische bevolking of de Russische Amsterdammers. Net als Oekraïners kunnen zij op onze bescherming rekenen. Deze oorlog mag niet tot discriminatie leiden.’

Ook Ruben Berkelmans, lid van de Tweede Kamer voor de VVD, waarschuwt voor de oplopende spanningen. ‘We moeten onderscheid blijven maken tussen gewone Russen en het regime van Poetin! Dit soort acties moet stoppen! Intimidatie en discriminatie zijn onacceptabel!’

Eerder op maandag kwam de politie langs bij Priwet Rossia, al elf jaar gevestigd op de Vijzelgracht, om de schade op te nemen. Dinsdag zal er weer contact zijn. “Natuurlijk ga ik aangifte doen van deze vernieling. Dit kan niet,” zegt de eigenaar.

De winkel blijft ondanks de kapotte ramen geopend. “We werken en we blijven werken. We hopen dat de oorlog snel voorbij is zodat we dit ook achter ons kunnen laten.”

