Raoul White op lijst GroenLinks-PvdA, verruilt Zuidoost vermoedelijk voor Tweede Kamer

verkiezingsprogramma PvdA/GroenLinks wil minimum­loon naar 16 euro en pleit voor ov-klimaat­kaart

Een minimumloon van 16 euro per uur, een ‘ov-klimaatticket’ voor reizen in daluren, een stop op fossiele subsidies en een ‘miljonairstaks’. Met een mix aan klassiek- en groen-linkse plannen gaat het linkse blok onder leiding van Frans Timmermans de campagne in.