Rechtbank begint met strafzaak tegen Promes op 21 oktober

Vrouw omgekomen bij brand in Amsterdam-Oost, meerdere woningen ontruimd

Bij een brand in een woning aan de Mauritsstraat in Oost is een vrouw omgekomen. Tien andere personen zijn ter plaatse nagekeken in verband met rookinhalatie. Vanwege de brand werden in totaal twintig woningen ontruimd.

10:48