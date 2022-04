Rechtbank zet met nieuw vonnis streep door ‘procesafspraken’ tussen OM en verdachten

Volledig scherm Vrouwe Justitia. © ANP

Amsterdammer Paul S. (47) werd in 2021 aangeklaagd voor overtreding van de opiumwet, oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen. In zijn strafzaak erkende hij dat hij samen met zijn vriendin en een vriend jarenlang fraudeerde en klanten in Nederland en het buitenland oplichtte met de illegale handel in ADHD-medicatie ritalin. Ze leverden onder meer vaste recepten in bij apotheken en opereerden deels via het ‘dark web’.

Zoals sinds medio 2021 in tal van zaken, maakten zijn advocaat en de officier van justitie ‘procesafspraken’ om tot een soepel eindresultaat te komen in het strafproces. Vergelijkbare afspraken worden voortdurend gemaakt om via zo’n ‘afdoeningsvoorstel’ het strafrecht te ontlasten. Dat gebeurt ook in grote zaken.

Overeenkomst

De raadsman van Paul S., Marcel van Gessel, kwam met de aanklager overeen dat de verdachte schuld bekende. Justitie eiste in ruil daarvoor een gevangenisstraf gelijk aan de tijd die hij in voorarrest had gezeten (100 dagen), een voorwaardelijke straf van 6 maanden plus een werkstraf van 240 uur.

S. had overeenkomsten gesloten met gedupeerde partijen en hun vorderingen betaald. De aanklager vroeg daarom ‘niet-ontvankelijkheid’ voor de in de strafzaak gevraagde schadevergoedingen. Paul S. zou ruim 136.000 euro aan ‘wederrechtelijk verkregen voordeel’ terugbetalen, zoals overeengekomen met de officier van justitie.

Tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak, op 15 maart, verwezen de officier en raadsman Van Gessel voornamelijk naar de gemaakte afspraken – in de verwachting dat de rechtbank die in het vonnis zou overnemen. De rechtbank was in een vroeg stadium op de hoogte gesteld van onderhandelingen.

Maar donderdag had de rechtbank geen boodschap aan de afspraken. De rechters beoordeelden de afspraken kennelijk als handjeklap – al drukten ze zich in juridische termen uit.

Waterloo

Paul S. krijgt 3 jaar cel, onvoorwaardelijk. De rechters schrijven in hun vonnis dat de afspraak tussen de advocaat en het Openbaar Ministerie ‘absoluut geen recht doet aan de ernst van de bewezen verklaarde feiten’. De verdachte heeft, anders dan de procespartijen stelden, volgens de rechters helemaal geen volledige openheid van zaken gegeven. Aan de financiële afspraken van de verdachte met de slachtoffers heeft de rechtbank ook geen boodschap.

Advocaat Marcel van Gessel ziet de uitspraak als het Waterloo van procesafspraken, terwijl het juist een opkomend fenomeen was dat zowel justitie als advocaten leken te koesteren. “Met dit vonnis komt aan die mogelijkheid een vroegtijdig einde aan de ingezette lijn. Ik kan het geen enkele cliënt meer adviseren en zal er zelf niet meer aan beginnen.”