Rechter fluit gemeente terug rond boetebeleid vakantieverhuur

Overleden man (48) Hoofddorp mogelijk betrokken bij vechtpar­tij

De 48-jarige man die op 7 maart ernstig zwaargewond werd aangetroffen in een woning aan de Egholm in Bornholm is mogelijk betrokken geweest bij een heftige ruzie of vechtpartij. De man werd buiten bewustzijn aangetroffen en overleed later aan zijn verwondingen.