Rechter geeft alsnog groen licht voor uitbreiding Bridge Hotel, ondanks hotelstop

The Bridge Hotel aan de Amstel mag alsnog uitbreiden, heeft de Raad van State woensdag in hoger beroep bepaald. Vorig jaar gaf de rechtbank de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) nog gelijk en leek de verbouwing van de baan.

Volledig scherm Hotel The Bridge, vlak bij Theater Carré aan de Amstel, mag onder meer het aantal kamers uitbreiden van de rechter. © ANP / Bert Spiertz

De Raad van State erkent dat de uitbreiding van het naast theater Carré gelegen The Bridge Hotel in strijd is met het bestemmingsplan, maar ‘de bijzondere omstandigheden van dit geval rechtvaardigen’ een uitzondering. Daarmee is de weg vrij voor Plan 7 Vastgoedontwikkeling om het aantal kamers van 55 naar 86 kamers uit te breiden, en een spa/fitness in de kelder en vier woningen plus een restaurant te realiseren.

Amma Grapperhaus, advocaat van Plan 7 – een dochteronderneming van ontwikkelaar Aedes –, zegt dat ‘we zeer in onze nopjes zijn met de uitkomst’.

Opnieuw toestemming voor verbouwing

In 2019 had het stadsbestuur al toestemming gegeven voor de bouwplannen. In februari 2021 vernietigde de rechtbank Amsterdam de verstrekte vergunning en kreeg het college opdracht een nieuwe beslissing te nemen. Ruim twee maanden later nam het stadsbestuur dit zogenoemde ‘herstelbesluit’, waarbij opnieuw toestemming werd gegeven aan Plan 7 voor het veranderen en vergroten van de locatie aan de Amstel hoek Nieuwe Prinsengracht.

Een verschil met de vorige vergunningsprocedure is dat het stadsbestuur nu wel heeft erkend dat de bouwplannen haaks staan op het bestemmingsplan en motiveert waarom een uitzondering in dit geval is toegestaan. De Raad van State onderschrijft die motivatie.

Zo is per saldo geen sprake van een groter oppervlakte aan hotelgebruik. Daarnaast is er op dit moment nog een verwevenheid van zowel hotel- als woonfunctie, wat ‘een optimaal gebruik van het pand als kwalitatief hotel lastig’ maakt. Het hotel biedt nu ook toegang tot enkele bewoonde appartementen. Het bouwplan ontvlecht de beide functies. ‘Dat leidt tot een kwalitatief beter hotel, maar ook tot verbetering van het woon- en leefklimaat van de woningen,’ aldus de uitspraak van woensdag.

Uitruil hotel en woningen

De hoogste bestuursrechter hecht ook waarde aan het feit dat het college eind 2018 een afspraak maakte met de betrokken projectontwikkelaar voor een uitruil. Hierbij zou budgethotel Barbacan aan de Plantage Muidergracht plaatsmaken voor woningen, terwijl het hotel aan de Amstel mocht worden uitgebreid en vernieuwd.

Hoewel de bezwaren van de VVAB tegen de bouwvergunning alsnog zijn afgewezen, reageert de vereniging tevreden op de uitspraak. Dat komt doordat de Raad van State net als de rechtbank stelt dat de gemeente alleen in bijzondere gevallen mag afwijken van de hotelstop en dat dan ook nog eens moet motiveren. ‘De hotelstop is daardoor krachtiger geworden,’ stelt de VVAB in een persbericht.