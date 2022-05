Rechter: Stichting !Woon mag spreken van intimidatie door verhuurder Change=

Volledig scherm Ceo Ralph Mamadeus zegt zijn medewerkers nooit opdracht te hebben gegeven tot intimidatie. © Jean-Pierre Jans

In het artikel schrijft de stichting, die huurders bijstaat, dat diverse bewoners van het wooncomplex in Nieuw-West bericht hadden ontvangen dat hun tijdelijke huurovereenkomst niet werd verlengd, omdat zij niet akkoord waren gegaan met een verdrievoudiging van de servicekosten. Andere huurders kregen volgens de stichting deurwaarders achter zich aan, en weer anderen kregen geen positieve huurverklaring, die vaak nodig is om nieuwe woonruimte te vinden.

Ceo Ralph Mamadeus vond dat met het artikel zijn goede naam werd aangetast en eiste dat het werd verwijderd en gerectificeerd. Als reactie verwijderde !Woon een passage uit het artikel, waarin de stichting stelde dat de ceo persoonlijk achter de intimidatie zou zitten. Dit omdat !Woon ‘meer heil ziet in een dialoog’. Voor Mamadeus was dat echter niet genoeg: hij bleef bij zijn eis. Toen die niet ingewilligd, daagde hij !Woon voor de rechter.

“Het breekt mijn hart om nu te worden afgeschilderd als huisjesmelker,” zei Mamadeus twee weken geleden tegen de rechtbank tijdens de zitting. “En niet zomaar eentje, maar eentje die niet zou misstaan in een goede gangsterfilm. Dat ik medewerkers opdracht zou geven tot intimidatie, is niet waar.” Ook heeft het artikel grote gevolgen voor Change=, vertelde de ceo. Zo werden er inmiddels in de Tweede Kamer en in de Utrechtse gemeenteraad vragen over gesteld. Ook in de Amsterdamse gemeenteraad is Change= al meerdere malen aan bod gekomen.

De rechter vindt dat !Woon het artikel niet hoeft aan te passen. Drie verklaringen van (voormalig) bewoners bewijzen volgens de rechters dat Change= wel degelijk bewoners intimideert. Zo werden er ‘voorbarige brieven’ gestuurd door deurwaarders ‘voordat de huurcommissie uitspraak had gedaan over de servicekosten’. Ook kwam er pas een positieve huurdersverklaring voor een bewoner na dreiging met een kort geding. Volgens de rechtbank is dat het ‘mensen moeilijk maken’ en intimideren.

Advocaat Royce de Vries van Change= pleitte tijdens de zitting dat er bij intimidatie sprake moet zijn van het gebruik van geweld, maar volgens de rechtbank kan intimidatie ook zonder geweld plaatsvinden. Ook vindt Mamadeus dat hij door het artikel als ‘louche huisjesmelker’ wordt weggezet, maar dat is volgens de rechtbank ‘zijn eigen perceptie’.

Dat !Woon de beschuldigingen in het artikel uit, is volgens de rechtbank om nog een reden goed te verklaren. De huurcommissie oordeelde namelijk eerder dat de verhuurder zogenoemde ‘communitykosten’, die Change= naast de kale huur en servicekosten jarenlang aan bewoners rekenden, terug moest betalen. In juni 2021 bevestigde een kantonrechter dit nogmaals. Maar tot op de dag van van vandaag hebben de bewoners nog geen cent gezien. ‘Tegen die achtergrond mag de toon van het artikel scherp worden aangezet,’ aldus de rechtbank.

Ook is het volgens de rechtbank van belang dat de stichting ‘belangenbehartiger is en geen journalistiek medium’. Dat Mamadeus in het artikel persoonlijk werd beschuldigd is volgens de rechtbank niet vreemd, aangezien hij als oprichter, directeur en enig aandeelhouder het gezicht van het bedrijf is. ‘Hij is de bedenker van het concept en het gezicht naar buiten.’

Advocaat De Vries zegt dat Mamadeus ‘teleurgesteld’ is dat hij het kort geding verloren heeft. Toch zegt hij ook wel tevreden te zijn. “Een belangrijke wegingsfactor voor de rechter was dat !Woon onder druk van het kort geding het artikel zelf al had aangepast en afgezwakt, waarmee de rechter vond dat voldoende aan de belangen van cliënten was tegemoetgekomen. Voor mijn cliënt was en is het grootste belang dat het duidelijk is dat hij nooit opdracht heeft gegeven om het huurders moeilijk te maken, zoals !Woon in de oorspronkelijke versie van het artikel schreef. Ook niet als er een geschil of een verschil van inzicht is met die huurder.”

Change= is ook veroordeeld tot het betalen van de proceskosten en advocatenkosten van !Woon van in totaal bijna 1700 euro.

