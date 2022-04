Rechter: stripclub op de Wallen heeft recht op huurvermindering door corona

De stripclub wordt beheerd door Brasil Music Bar. De club opende in 2006 de deuren met een huurprijs van €54.167 euro per maand. Dat is een redelijke prijs, zo staat in het contract, zolang het bedrijf een omzet van 2,4 miljoen euro per jaar draait.

In 2007 werd daar een artikel aan toegevoegd: in het geval van ‘bijzondere omstandigheden’, zoals een sluiting van de Wallen of een terreuraanslag, zou de huurprijs worden herzien met behulp van een makelaar. Dit geldt alleen als de omzet van de bar zakt onder de 1,6 miljoen euro per jaar.

Coronapandemie

Door de coronapandemie zagen de eigenaren hun omzet kelderen. Tussen maart 2020 en begin 2022 moest de bar zo’n elf maanden verplicht de deuren sluiten, plus nog eens een aantal weken door een uitbraak onder personeel. Bovendien waren er veel minder toeristen. De 1,6 miljoen euro omzet werd niet gehaald.

Toch wilde de verhuurder niets weten van een huurvermindering, omdat de coronapandemie geen ‘bijzondere omstandigheid’ zou zijn. Bovendien was corona maar tijdelijk. Volgens de clubeigenaren was dit artikel juist toegevoegd omdat de ‘extreem hoge huurprijs’ alleen te betalen is zolang de omzet niet in gevaar komt door een sluiting of door een gebrek aan toeristen.

De rechter geeft de horecabazen gelijk: de coronapandemie is een bijzondere omstandigheid en de verhuurder moet zo snel mogelijk een onafhankelijke makelaar aanstellen die gaat helpen bij het herzien van de huurprijs.