Rechter verwerpt bezwaren tegen daklozenopvang De Mirandabuurt

NieuwsDe Raad van State verwerpt bezwaren van de bewonersvereniging van de De Mirandabuurt over mogelijke overlast door de komst van een daklozenopvang. De hoogste bestuursrechter voorziet niet dat de 24-uursopvang voor dak- en thuislozen ‘de draagkracht’ van de buurt zal overstijgen.

Broedplaats Old School in de Gaasterlandstraat zal door de nieuwe plannen worden gesloopt.

Volgens de vereniging betekent de opvang die moet komen in de zogenaamde Kop Zuidas (het noordoostelijke punt tussen de A10, congrescentrum RAI en begraafplaats Zorgvlied) een te grote aanslag op de leefbaarheid. De Raad van State is het daar niet mee eens en verwerpt in een woensdag gedane uitspraak ook andere bezwaren tegen het opereren van de gemeenteraad van Amsterdam.

Circa dertig dak- en thuislozen moeten opvang gaan krijgen in een nieuw gebouw. De plannen betekenen de sloop van het pand van broedplaats Old School in de Gaasterlandstraat.

Buurtgezondheidscentrum

Aanvankelijk was het de bedoeling er woningen en kleinschalige voorzieningen voor in de plaats te zetten, maar in de loop van 2019 besloot de gemeente dat er drie centra komen van elk minimaal 1000 vierkante meter: een buurtgezondheidscentrum (met bijvoorbeeld huisartsen, fysiotherapie en thuiszorg), een broedplaats voor kunstenaars en dus een opvang voor dak- en thuislozen.

Dat wijkt in een aantal opzichten af van het nog geen vijf maanden daarvoor vastgestelde bestemmingsplan, dat uitging van kleinschaligheid. De rechter noemt het ‘invoelbaar en begrijpelijk’ dat de bewonersvereniging zich hierdoor overvallen voelt. Maar de gemeenteraad heeft geen regels overtreden bij het aanpassen van het bestemmingsplan, aldus de Raad van State.

Alternatief plan

Ook oud-huurders van Old School krijgen nul op het rekest. Zij hebben geen enkele moeite met de komst van een daklozenopvang, maar hoopten met een alternatief plan het Old Schoolgebouw voor sloop te kunnen behoeden. De Raad van State ziet echter geen reden voor de gemeenteraad om terug te komen op het sloopbesluit.