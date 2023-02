Rechter vindt dat huurster van verhuurder Change= helemaal niet illegaal woont

Nieuws Huurster Change= weigert woning te verlaten: ‘Mondeling huurcon­tract toegezegd’

Verhuurder Change= en een huurster stonden donderdagmiddag in de Amsterdamse rechtbank tegenover elkaar. Volgens Change= had de huurster haar woning al in mei moeten verlaten omdat haar tijdelijke huurcontract is opgezegd, maar de huurster zegt dat contractverlenging haar mondeling is toegezegd.