Referendum over beschermd groen goedgekeurd door Amsterdamse raad

NieuwsDe Amsterdamse gemeenteraad heeft groen licht gegeven voor een referendum over beschermd groen in de stad. Als de initiatiefnemers binnen tien weken 10.000 handtekeningen verzamelen kunnen Amsterdammers over 5 tot 10 maanden naar de stembus.

Volledig scherm Onderwerp van het referendum zijn de geüpdatete plannen over beschermd groen in de stad. © Joris van Gennip

Bezorgde natuur- en bewonerorganisaties verzamelden vorige week meer dan 18.000 handtekeningen, waarna onderzoek van de referendumcommissie moest uitwijzen of er in ieder geval duizend geldig waren én of het onderwerp ook echt geschikt is voor een referendum. Dinsdag volgde een positief advies, waarna woensdag de gemeenteraad unaniem instemde.

Onderwerp van het referendum zijn de geüpdatete plannen over beschermd groen in de stad, dat wordt vastgelegd in een zogenoemde Hoofdgroenstructuur. De hoeveelheid beschermd groen in de stad (beschermd tegen woningbouw of verharding) wordt in de nieuwe plannen uitgebreid.

Critici stellen echter dat er teveel uitzonderingsgronden instaan waardoor het groen juist verder onder druk komt te staan. ‘Het nieuwe ‘Beleidskader Hoofdgroenstructuur’ dat de wethouder wil invoeren zet de deur verder open naar bouw in de voorheen beschermde stadsnatuur,’ schreven de initiatiefnemers vorige week in hun oproep tot dit referendum.

Tot het uiteindelijke referendum ligt de besluitvorming stil en blijft het huidige beleid rond beschermd groen van kracht. Donderdag wordt er in de gemeenteraad nog wel gestemd over eventuele aanpassingen aan de plannen, ondanks het verzoek van VVD en Bij1 om dit uit te stellen tot na het referendum. De nieuwe versie vormt dan de basis voor het referendum.

Fractievoorzitter Juliet Broersen (Volt) steunt het referendum, maar wees er in de raad wel op dat de referendumregels ook ruimte geven om tot een compromis te komen met de initiatiefnemers. Zij hoopt dat de raad en het college daar snel mee aan de slag gaat.

Sylvia Fennis, één van de initiatiefnemers, laat weten blij te zijn met de instemming van de raad en aan de slag te gaan met het verzamelen van 10.000 handtekeningen in tien weken. De al binnengehaalde ondertekeningen tellen niet.

Het uiteindelijke referendum is raadgevend, en niet bindend en zal bestaan uit een ja/nee-vraag. De raad is daarna aan zet om te bepalen hoe de uitslag wordt omgezet in politiek beleid.