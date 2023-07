indebuurt.nl Terug in de tijd: 5 x voorwerpen die iedere Amsterdam­mer vroeger in huis had

De smart-tv en bluetooth speaker vind je tegenwoordig vaak in Amsterdamse woonkamers. Maar een theemuts of bakelieten telefoon met vaste telefoonaansluiting? Nee, die zie je niet zo snel meer in een Amsterdamse woonkamer. Heb jij deze vijf voorwerpen in je kindertijd nog meegemaakt?