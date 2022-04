Regio waarschuwt: knelpunten op Amsterdams stroomnet staan klimaatdoelen in de weg

Door de knelpunten op het elektriciteitsnet rond Amsterdam worden de klimaatdoelen voor de industrie langs het Noordzeekanaal niet gehaald en bedrijven dreigen weg te gaan. Die waarschuwing geeft de regio in een alarmerende brief aan de Tweede Kamer.

In de brief waarschuwt de regio dat uitgerekend de bedrijven die hier bijna 70 procent van de CO2-besparing tot 2030 voor hun rekening zouden nemen, stuklopen op het tekortschietende elektriciteitsnet. Doordat het stroomnet niet berekend is op de groei van het elektriciteitsverbruik kunnen bedrijven niet beginnen met hun verduurzamingsplannen, schrijft provinciebestuurder Edward Stigter (Duurzaamheid).

‘Investeringen worden uitgesteld en de bedrijven blijven daardoor gas gebruiken voor hun energiebehoefte,’ schrijft Stigter in zijn rol als voorzitter van het Bestuursplatform Energietransitie Noordzeekanaalgebied. De regio vreest zelfs dat het gasverbruik toeneemt omdat daarmee tijdelijk extra elektriciteit wordt opgewekt.

Als voorbeeld wordt de plantaardige oliefabriek van Bunge in Zaanstad genoemd. Vanwege de knelpunten op het stroomnet wordt daar tijdelijk een extra gasleiding aangelegd. Stigter: ‘Dit is niet een ontwikkeling die we graag zien, maar helaas noodzakelijk.’

Drieduizend arbeidsplaatsen

De knelpunten op het stroomnet frustreren ook de economie in de regio omdat ze volgens berekeningen door de Amsterdamse haven tot 2027 ten koste gaan van 1 tot 1,5 miljard euro aan investeringen. ‘Onze zorg is dat bedrijven dreigen weg te gaan als er niet snel actie wordt ondernomen,’ schrijft Stigter. Hiermee zijn volgens een ruwe schatting ruim drieduizend arbeidsplaatsen gemoeid.

Dat het Amsterdamse elektriciteitsstation Hemweg wordt overvraagd zorgt alleen al voor 400 kiloton extra CO2-uitstoot tot 2030, blijkt uit berekeningen van de regio. Die waarschuwt dat meer gasverbruik zal leiden tot meer stikstof in de natuur en dat de plannen om meer duurzame brandstoffen te produceren rond het Noordzeekanaal in de knel komen.

Netbeheerders als Liander zijn nu verplicht om de aanvragen voor een elektriciteitsaansluiting in volgorde van aanmelding af te handelen. Dat heeft ongewenste effecten, illustreert de regio met het voorbeeld van Techlands, een campus waar technisch personeel wordt opgeleid. Dit gebouw in Zaanstad staat nu op de wachtlijst voor een zwaardere elektriciteitsaansluiting, terwijl juist het schreeuwende tekort aan technici op de arbeidsmarkt de netbeheerders voor grote problemen stelt.

Flexibiliteit

Politiek Den Haag moet het daarom mogelijk maken om hier flexibeler mee om te gaan, schrijft Stigter. De regio wil ‘een maatschappelijke afweging’ kunnen maken tussen de vele aanvragers voor extra stroomcapaciteit. Vorige week pleitte toezichthouder ACM er ook al voor dat netbeheerders voorrang kunnen geven aan projecten die bijdragen aan de energietransitie.

De regio vraagt de Tweede Kamer verder om steun voor alternatieven zoals batterijen en systemen die de knelpunten op het net kunnen wegnemen door het verbruik van elektriciteit beter te coördineren. Verder moet er meer ruimte komen voor bedrijven die als collectief hun verbruik en opwek van elektriciteit efficiënt op elkaar afstemmen, zoals binnen de Amsterdamse haven. Ten slotte wordt politiek Den Haag ook als enige aandeelhouder van Tennet opgeroepen om haast te maken met het elektriciteitsnet in de regio rond het Noordzeekanaal.