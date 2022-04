Reizigers zien vakantie in water vallen door staking, zondag geen nieuwe annuleringen

Volledig scherm Reizigers stonden zaterdag in lange rijen in de vertrekhal van Schiphol. © ANP

Alleen al KLM annuleerde zaterdag 110 vluchten. Vanwege de drukte werden reizigers opgeroepen niet meer naar de luchthaven te komen. Ook gingen even de op- en afritten van de snelweg A4 naar Schiphol dicht.

Afhandelaars van de bagage van KLM legden spontaan het werk neer uit onvrede over de werkdruk en de stap van de maatschappij om werkzaamheden deels uit te besteden. Personeel is boos over de lage waardering voor hun werk. De directie van KLM beloofde zaterdag in gesprek te zullen gaan over arbeidsvoorwaarden en werkdruk.

Vakantie in het water

Met twee gezinnen, vier volwassenen en drie pubers, zou Carolien Vader zaterdagochtend naar het Noord-Spaanse Bilbao vertrekken. Tegen zeven waren de koffers ingecheckt en was er nog niets aan de hand. “Kort erna, rond acht uur, werd het drukker. Toen werd bekendgemaakt dat die staking was uitgebroken. Je merkte dat het vanaf dat moment meteen onrustig werd.”

De vlucht werd uiteindelijk geannuleerd. Met andere aanbiedingen zouden we twintig uur onderweg zijn, twee keer overstappen, zelfs via een Istanbul, en dat ook nog eens ’s nachts; dat is niet reëel. En dat zonder bagage, want die is momenteel spoorloos.”

Het betekent dat ze de geplande reis naar Bilbao wel kan vergeten. “Er zijn geen alternatieven, dus we hebben gezegd dat we dan compensatie eisen.” Ook voor het verblijf was namelijk alles al geregeld: voor het appartement, de huurauto en tickets voor musea was al betaald.

Teleurgesteld is Carolien absoluut, toch heeft ze alle begrip voor de stakers gezien hun werkomstandigheden. “Staken doe je om een statement te maken en om enigszins impact te maken. Er zijn 110 vluchten gecanceld, duizenden mensen gestrand; effect heeft de staking dus zeker gehad. Afgezien dat het een lullige situatie voor ons is, is het goed dat ze dit doen.”

Zondag rustiger

De KLM-woordvoerder geeft aan dat het op Schiphol zondag druk is, maar wel rustiger dan zaterdag. De transferbalie en ticketbalie van de luchtvaartmaatschappij zijn volgens haar ook drukker dan normaal.

KLM meldde eerder al dat zondag vluchten zouden uitvallen, door baanonderhoud en door de gebeurtenissen van zaterdag. In totaal gaat het om 36 vluchten. Daar zijn geen extra vluchten bijgekomen, zegt een woordvoerder van KLM zondagochtend. “Vandaag vervoeren we 83.000 passagiers en zijn er 550 vluchten gepland.”

De maatschappij is volgens de zegsvrouw druk bezig met de afhandeling van achtergebleven bagage. “Achtergebleven bagage wordt binnen Europa met prioriteit op een vlucht naar bestemming geplaatst.” Daarnaast zet KLM ‘alles op alles’ om mensen alsnog op de plaats van bestemming te krijgen, zegt de woordvoerder. Zo wordt gekeken naar het plannen van extra vluchten en het inzetten van grotere toestellen op vluchten binnen Europa. “Reizigers worden daarover rechtstreeks geïnformeerd.” Zaterdag is al begonnen met het herboeken van reizigers. Toen zijn er ook al reizigers vertrokken, ‘maar dat geldt niet voor iedereen’.

Het is toch al een druk weekend op Schiphol vanwege de meivakantie en baanonderhoud. “De luchthaven en partners zijn continu met elkaar in gesprek en zetten alles op alles om vandaag zo vlot mogelijk te laten verlopen voor reizigers,” laat de luchthaven weten.

